Протест под ОП: подозреваемого Белковского взяли под домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Алексея Белковского – седьмого подозреваемого в хулиганстве под Офисом президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.
Источник: "Громадське"
Детали: Адвокаты Белковского будут обжаловать это решение суда.
По данным следствия, Алексей Белковский пришел на акцию протеста с аэрозольным баллоном с неизвестным веществом. Следователи говорят, что он поджег дверь ОП, а также бросал предметы в сторону здания, написал оскорбительные слова на фасаде, ставил под угрозу жизнь и здоровье окружающих и нанес материальный ущерб госимуществу.
Прокурор просил отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест, дескать, есть риски, что сбежит и будет скрываться, есть риски давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.
В то же время адвокат подозреваемого Илья Воробьев отмечал, что подозрение является необоснованным. Он отметил, что Белковский не планирует скрываться. Также заявил об искусственном создании доказательной базы, в частности, свидетелями полицейскими.
По словам защитника, "эти свидетели, согласно протоколу, имеют один адрес проживания, одинаковые контакты".
Кроме того, не установлено точное место совершения якобы противоправных действий Белковского. "Речь идет о здании ОП, но оно длиной в 120 метров. Где именно находился мой подзащитный? Следствие это не установило", – заявил адвокат.
Белковский же отметил, что был на акции протеста 20 марта, однако не совершал никаких противоправных действий, которые ему инкриминирует следствие.
"Да, я был на акции. Но то, что мне инкриминирует следствие, – это так просто пальцем ткнули и сказали, что я совершал какие-то неправомерные действия. Я не имею отношения ни к надписям на стене, ни к поджогу двери", – сказал фигурант.
Підозрюваний Олексій Білковський про участь в акції 20 березня та підозру pic.twitter.com/VwI08zCScm— hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2021
Адвокаты просили допросить в суде свидетелей полицейских, а также жену подозреваемого. Суд отказал и отправил Белковского под круглосуточный домашний арест.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери и табличку. Повреждения здания оценили в 2 млн гривен
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой, а потом обнародовали имена подозреваемых. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявили: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд, главе общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному, а также Евгению Строканю, Давиду Гаджимурадову, Артему Лисовцу. Админпротоколы выписали Олегу Кобезкому, Артуру Ефименко, Игорю Поташенкову.
- Суд уже отправил под круглосуточный домашний арест Владислава Гранецкого-Стафийчука (Сорда), Евгения Строканя, Романа Ратушного и Сергея Филимонова.