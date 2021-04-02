Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Алексея Белковского – седьмого подозреваемого в хулиганстве под Офисом президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Источник: "Громадське"

Детали: Адвокаты Белковского будут обжаловать это решение суда.

По данным следствия, Алексей Белковский пришел на акцию протеста с аэрозольным баллоном с неизвестным веществом. Следователи говорят, что он поджег дверь ОП, а также бросал предметы в сторону здания, написал оскорбительные слова на фасаде, ставил под угрозу жизнь и здоровье окружающих и нанес материальный ущерб госимуществу.

Прокурор просил отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест, дескать, есть риски, что сбежит и будет скрываться, есть риски давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.

В то же время адвокат подозреваемого Илья Воробьев отмечал, что подозрение является необоснованным. Он отметил, что Белковский не планирует скрываться. Также заявил об искусственном создании доказательной базы, в частности, свидетелями полицейскими.

По словам защитника, "эти свидетели, согласно протоколу, имеют один адрес проживания, одинаковые контакты".

Кроме того, не установлено точное место совершения якобы противоправных действий Белковского. "Речь идет о здании ОП, но оно длиной в 120 метров. Где именно находился мой подзащитный? Следствие это не установило", – заявил адвокат.

Белковский же отметил, что был на акции протеста 20 марта, однако не совершал никаких противоправных действий, которые ему инкриминирует следствие.

"Да, я был на акции. Но то, что мне инкриминирует следствие, – это так просто пальцем ткнули и сказали, что я совершал какие-то неправомерные действия. Я не имею отношения ни к надписям на стене, ни к поджогу двери", – сказал фигурант.

Підозрюваний Олексій Білковський про участь в акції 20 березня та підозру pic.twitter.com/VwI08zCScm — hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2021

Адвокаты просили допросить в суде свидетелей полицейских, а также жену подозреваемого. Суд отказал и отправил Белковского под круглосуточный домашний арест.

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