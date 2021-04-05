"Партия Шария" судится с СБУ
Понедельник, 5 апреля 2021, 17:47
Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрирован иск политической партии "Партия Шария" в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Источник: пресс-служба ОАСК
Дословно: "Истец просит суд признать противоправными действия ГУ СБУ в Киеве и Киевской области относительно составления и отправки в Министерство юстиции Украины письмо о нарушении партией Шария украинского законодательства.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу".
Детали: В ОАСК напомнили, что в производстве суда находится дело по иску Минюста о запрете деятельности партии. Ее рассматривают по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
Предыстория:
- Министерство юстиции подало иск в ОАСК о запрете деятельности политической партии "партия Шария".
- Минюст просил суд истребовать у Службы безопасности выводы экспертов, указанные в письме в министерство от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности партии Шария и запретить ее деятельность.
- 16 февраля Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
- 25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.
- По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
Украинская правда