"Партия Шария" судится с СБУ

Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрирован иск политической партии "Партия Шария" в Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Истец просит суд признать противоправными действия ГУ СБУ в Киеве и Киевской области относительно составления и отправки в Министерство юстиции Украины письмо о нарушении партией Шария украинского законодательства.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу".

Детали: В ОАСК напомнили, что в производстве суда находится дело по иску Минюста о запрете деятельности партии. Ее рассматривают по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Предыстория: