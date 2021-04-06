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Вовк говорит, что привык к давлению НАБУ, а его брата использует "позорный коррупционер"

Вторник, 6 апреля 2021, 18:37
Вовк говорит, что привык к давлению НАБУ, а его брата использует позорный коррупционер

Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что и он, и ОАСК работают в штатном режиме, а во время обысков следователи изъяли "дело, незаконченное рассмотрением".

Источник: сообщение Вовка в Facebook

Прямая речь Вовка: " В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска.

Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением.

В атмосфере давления со стороны НАБУ, постоянных негативных информационных кампаний, обысков и выборочного разглашения сведений досудебного расследования мы живем уже 6 лет. Поэтому давно привыкли к провокациям и нарушениям с их стороны".

Детали: Вовк добавил, что никакого отношения к обыскам ни он, ни ОАСК не имеють.

Также он прокомментировал информацию о задержании своего брата работниками НАБУ.

Прямая речь: " Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов. Делает это один  позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу. Не более того.

Как видим, и оценка Офиса Генерального прокурора является сдержанной и взвешенной.

Убежден, что, как и во всех предыдущих "громких" делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы".

Предыстория:

  • 6 апреля Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка.
  • По данным СМИ, один из них - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупцияПавел Вовк НАБУ
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