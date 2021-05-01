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Степанов прогнозирует очередной рост заболеваемости в июне

Суббота, 1 мая 2021, 08:41
Степанов прогнозирует очередной рост заболеваемости в июне

Министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что после Пасхи произойдет сильная вспышка заболеваемости COVID-19, однако прогнозирует определенный рост в июне.

Источник: Степанов в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Что касается нашего прогноза, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021 года, через 3-4 недели после майских праздников.

К какому количеству мы можем прийти – это будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху. Тогда уже мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем.

Но мне что-то подсказывает, что таких сильных вспышек, как сейчас произошла, начиная с февраля, мы не будем ожидать".

Что предшествовало: По состоянию на 1 мая Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Степановкоронавирус
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