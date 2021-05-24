В ОПУ сравнили посадку самолета Ryanair со "спецоперацией по вагнеровцам"

В Офисе президента назвали воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс прямым проявлением международного терроризма, а также напомнили, что подобное могло произойти с Украиной в случае проведения "подобной спецоперации".

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру.

Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства, требует обязательной жёсткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты.

Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации, и потому средств воздействия не так много - только изоляции и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что, если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения...

Однако я бы особо отметил и ещё один важнейший аспект этой истории. В результате данной операции сам Лукашенко, и Беларусь в целом, окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности. Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты..."

Предыстория:

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадку объяснили тем, что якобы поступило сообщение о минировании. Впрочем, оно оказалось ложным.

После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета, и его девушку

В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.

Позже в авиакомпании заявили , что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Официально в Беларуси Протасевича обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков - ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. Самая суровая квалификация - ст. 293 - до 15 лет тюрьмы. Также самопровозглашенная власть Беларуси включила его в так называемый "список террористов", который официально называется "Списком организаций и лиц, причастных к террористической деятельности". В случае выдвижения обвинений в терроризме ему может грозить смертная казнь.

Напомним: