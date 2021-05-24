В ОПУ сравнили посадку самолета Ryanair со "спецоперацией по вагнеровцам"
В Офисе президента назвали воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс прямым проявлением международного терроризма, а также напомнили, что подобное могло произойти с Украиной в случае проведения "подобной спецоперации".
Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Подоляка: "Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру.
Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства, требует обязательной жёсткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты.
Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации, и потому средств воздействия не так много - только изоляции и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что, если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения...
Однако я бы особо отметил и ещё один важнейший аспект этой истории. В результате данной операции сам Лукашенко, и Беларусь в целом, окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности. Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты..."
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадку объяснили тем, что якобы поступило сообщение о минировании. Впрочем, оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета, и его девушку
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- Официально в Беларуси Протасевича обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков - ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. Самая суровая квалификация - ст. 293 - до 15 лет тюрьмы. Также самопровозглашенная власть Беларуси включила его в так называемый "список террористов", который официально называется "Списком организаций и лиц, причастных к террористической деятельности". В случае выдвижения обвинений в терроризме ему может грозить смертная казнь.
Напомним:
- 29 июля в Беларуси задержали 32 или 33 россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
- 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
- По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.