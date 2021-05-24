В ОПУ порівняли посадку літака Ryanair зі "спецоперацією щодо вагнерівців"
В Офісі президента назвали повітряний інцидент в Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс прямим проявом міжнародного тероризму, а також заявили, що подібне могло статися з Україною у разі проведення "подібної спецоперації".
Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Подоляка: "Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом" про мінування "і під конвоєм військової авіації - безумовний і демонстративний виклик сучасному світу.
Очевидно також, що цей фантастичний за цинізмом і витонченістю акт нинішньої білоруської держави, вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки. Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції стосовно авторів даного єзуїтського сценарію. Ключове тут те, що подібні дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки і створюють смертоносні прецеденти.
Зрозуміло, що офіційний Мінськ байдужий до власної репутації, і тому засобів впливу не так багато - лише ізоляції і тільки істотні фінансово-торговельні обмеження. Зрозуміло також, що, якби подібний інцидент з силовим примусом іноземного пасажирського авіалайнера до невмотивованої посадки стався у вільній країні, наслідки були б набагато важчими. Аж до вигнання з адекватного міждержавного спілкування ...
Однак я б особливо відзначив і ще один найважливіший аспект цієї історії. В результаті даної операції сам Лукашенко, й Білорусь в цілому, остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності і нерукопожатим. Ніякого компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо. Єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ. Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більш того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшої максимальної дискредитації нашої країни, про що досі щиро жалкують окремі наші "корисні", скажімо так, медійні суб'єкти..."
Передісторія:
- У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадку пояснили тим, що нібито надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
- Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака, та його дівчину.
- У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака підіймали винищувач Міг-29.
- Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.
Що було раніше:
- 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявив, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. "справі "вагнерівців "є спробою завдати шкоди спецслужбам України.