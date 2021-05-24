В ОПУ порівняли посадку літака Ryanair зі "спецоперацією щодо вагнерівців"

В Офісі президента назвали повітряний інцидент в Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс прямим проявом міжнародного тероризму, а також заявили, що подібне могло статися з Україною у разі проведення "подібної спецоперації".

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом" про мінування "і під конвоєм військової авіації - безумовний і демонстративний виклик сучасному світу.

Очевидно також, що цей фантастичний за цинізмом і витонченістю акт нинішньої білоруської держави, вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки. Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції стосовно авторів даного єзуїтського сценарію. Ключове тут те, що подібні дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки і створюють смертоносні прецеденти.

Зрозуміло, що офіційний Мінськ байдужий до власної репутації, і тому засобів впливу не так багато - лише ізоляції і тільки істотні фінансово-торговельні обмеження. Зрозуміло також, що, якби подібний інцидент з силовим примусом іноземного пасажирського авіалайнера до невмотивованої посадки стався у вільній країні, наслідки були б набагато важчими. Аж до вигнання з адекватного міждержавного спілкування ...

Однак я б особливо відзначив і ще один найважливіший аспект цієї історії. В результаті даної операції сам Лукашенко, й Білорусь в цілому, остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності і нерукопожатим. Ніякого компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо. Єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ. Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більш того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшої максимальної дискредитації нашої країни, про що досі щиро жалкують окремі наші "корисні", скажімо так, медійні суб'єкти..."

Передісторія:

У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадку пояснили тим, що нібито надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.

Після посадки білоруські силовики затримали колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака, та його дівчину.

У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, повідомили, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака підіймали винищувач Міг-29.

Пізніше в авіакомпанії заявили, що про загрозу на борту рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі, а потім дали вказівку перенаправити літак до аеропорту Мінська.

Що було раніше: