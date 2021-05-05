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Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма – Госдеп

Среда, 5 мая 2021, 02:58

Госсекретарь США Энтони Блинкен и представитель Госдепа Нед Прайс заявили, что на Россию нужно давить, чтобы она выполняла свои обязательства.

Источник: Блинкен в Twitter, представитель Госдепа Вс Прайс в Twitter

Прямая речь Блинкена: "Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств".

Прямая речь Прайса: "Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины.

Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма".

Детали: Блинкен в своем Twitter написал о том, как следует заставлять Москву соблюдать обязательства.

Также представитель Госдепа Прайс, сделав ретвит сообщения Блинкена, напомнил, что Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма.

Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2".

Блинкен в интервью заявил, что в Госдепартаменте США очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияУкраина


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