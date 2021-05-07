Из-за аномальных ставок букмекеров на игру с "Шахтером" УАФ проверит "Минай"

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола проверит ФК "Минай" из-за аномальных ставок у букмекеров.

Источник: УАФ

Детали: Сообщается, что накануне матча 26-го тура УПЛ ФК "Минай" (Ужгород) - ФК "Шахтер" (Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на этот матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.

Комитет заявляет, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления, а с целью минимизации выплат по этим ставкам и приема новых ставок во время матча он, мол, обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его проведения.

Комитет также информирует, что в течение сезона 2020/2021 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору бетингових данных, компанией FeedConstruct, уже три команды были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв".

Дословно: "Что касается ФК" Минай "(Ужгород), то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время".

Что предшествовало: Матч 25 тура украинской Премьер-Лиги между ужгородцями и "горняками" начался с опозданием на 35 минут.

За несколько часов до игры в СМИ появилась информация, что "Минай" не приедет на НСК "Олимпийский" на матч с "Шахтером". Закарпатская команда таки прибыла на стадион, но с 40-минутным опозданием. В дальнейшем появилась информация, что игроки команды закрылись в раздевалке и не собираются выходить на игру.

Одной из основных причин демарша игроков якобы стала информация, что за день до игры было сделано много ставок в букмекерских конторах на тотал игры более 3,5 мяча, и в самой команде пытаются разобраться с ситуацией

В итоге поединок закончился со счетом 4:0 в пользу "Шахтера".

Напомним: Владелец "Миная" Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО по борьбе с контрабандой