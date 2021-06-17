Новости 14 июня: победа украинской сборной, драка в Верховной Раде

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии, Кива и Тищенко подрались в Верховной Раде - актуальные новости 17 июня.

О победе украинской сборной

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Напомним, что Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

О драке в Верховной Раде

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с трибуны Верховной Рады заявил, обращаясь к ОПЗЖ, что "эпоха бедности закончится, когда народ вытянет эту фракцию и расстреляет".

После этих слов члены фракции "ОПЗЖ" вышли к трибуне и началась давка и потасовка. В частности, народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива подрался с Николаем Тищенко от "Слуги народа".

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