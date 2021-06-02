НАТО занимается поиском места для обучения военных за пределами Афганистана

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о поиске государствами-членами альянса места для обучения афганских военных после вывода войск из Афганистана.

Источник: Столтенберг, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы изучаем вопрос об обеспечении военного образования и подготовки (афганских военных - ред.) за пределами Афганистана, особенно спецназа".

Детали: Столтенберг отметил, что вывод войск из Афганистана проходит в соответствии с планом, подчеркнув при этом, что альянс сохранит гражданское и дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит финансировать деятельность сил безопасности страны.

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