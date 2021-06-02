Лукашенко намекнул на готовность признать "ЛДНР"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности впустить в Беларусь представителей так называемой "ЛНР" для разговора с заключенным оппозиционным блогером Романом Протасевичем, которого вдобавок обвинили в якобы участии в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Азов".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант", об этом Лукашенко сказал в эфире телеканала "Беларусь-1" после встречи с Путиным в Сочи.

"На Донбассе против этих персоналий открытое уголовное производство. Я напомнил президенту Путину, что есть уголовное производство, и сказал, что если у них будут вопросы к ним - приглашаем к нам, пусть задают вопрос", - цитируют Лукашенко.

Эти слова можно трактовать как шаг к признанию субъектности марионеточных "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, Роман Протасевич, оппозиционный активист и блогер, был редактором телеграм-канала NEXTA, а впоследствии - телеграм-канала "Беларусь головного мозга". 23 мая самолет, на котором он следовал из Афин в Вильнюс, под предлогом сообщения о заминировании принудили к посадке в аэропорту Минска, где Романа задержали вместе с подругой. Впоследствии стало известно, что письмо о "бомбе" поступило почти через полчаса после того, как белорусские диспетчеры заявили о нем пилотам.

В Беларуси Романа обвиняют в организации массовых беспорядков и "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и вместе с соучредителем NEXTA Степаном Путилой внесли в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

1 мая так называемая "прокуратура ЛНР" заявила об открытии уголовного производства против Романа Протасевича, обвинив его в участии в обстрелах в составе добровольческого батальона "Азов". Командир "Азова" Андрей Билецкий на это ответил, что Роман был на Донбассе как журналист.

Читайте также: В шаге от необратимости: почему санкционные война с Беларусью неизбежна