Бекиров считает 7 лет, которые ему дали в оккупированном Крыму, "запугиванием народа"

Украинский активист бывший политзаключенный Эдем Бекиров считает, что заочный приговор, который ему вынес так называемый суд в оккупированном Крыму, призван чтобы "устрашить народ".

Источник: "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Вчера прокурор просил 4 года, сегодня уже 7 лет – одна ночь принесла еще 3 года срока.

Если людей заочно приговаривают к таким длинным срокам, то что можно сказать о тех людях, которые сейчас там находятся? Это 105 человек, которые осуждены незаконно.

Поэтому с этим государством никто в мире не хочет общаться или вести какие-либо дела. Я думаю, такие сроки дают для устрашения народа, чтобы показать: "сидите тихо, будете шевелиться, мы даже заочно вынесем вам сроки".

Детали: По его словам, он со своими защитниками будет подавать апелляцию.

Бекиров добавил, что главное это то, что он на свободе.

Что было раньше: Так называемый "Центральный районный суд Симферополя" заочно приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима украинского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова.

Предыстория: