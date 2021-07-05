Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Подозреваемого в деле продажи для ВСУ некачественных катеров бывшего директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны арестовали на два месяца.

Источник: ГБР

Детали: 5 июля Печерский суд избирал меру пресечения четырем фигурантам дела. Однако решение приняли только по одному. Другим подозреваемым продолжат избирать меру пресечения 6 июля.

Бывшего директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн гривен. Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство следователей.

Что предшествовало: Следователи ГБР сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбацком" из-за поставки военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины.

Представитель ГБР не назвал фамилии подозреваемых, но по данным источника УП, бывший заместитель министра обороны среди фигурантов – Игорь Павловский.

В партии "Европейская солидарность" назвали дело по поставкам военной техники низкого качества украинским военным, где фигурирует экс-заместитель министра обороны Игорь Павловский, "атакой на боевых генералов".