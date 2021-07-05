Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Понедельник, 5 июля 2021, 22:02

Подозреваемого в деле продажи для ВСУ некачественных катеров бывшего директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны арестовали на два месяца.

Источник: ГБР

Детали: 5 июля Печерский суд избирал меру пресечения четырем фигурантам дела. Однако решение приняли только по одному. Другим подозреваемым продолжат избирать меру пресечения 6 июля.

Бывшего директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн гривен. Таким образом, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство следователей.

Что предшествовало: Следователи ГБР сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбацком" из-за поставки военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины.

Представитель ГБР не назвал фамилии подозреваемых, но по данным источника УП, бывший заместитель министра обороны среди фигурантов – Игорь Павловский.

В партии "Европейская солидарность" назвали дело по поставкам военной техники низкого качества украинским военным, где фигурирует  экс-заместитель министра обороны Игорь Павловский, "атакой на боевых генералов".

Украинская правда
Темы: ГБРармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: J&J, первые COVID-сертификаты в "Дии"

В Израиле наблюдали снижение эффективности Pfizer против инфекций

ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Все новости...
ГБР
Злоумышленники хотели захватить 50 га леса на элитных землях Киевщины
Некачественные катера от "Кузни на Рыбальском": ГБР сообщило подозрения экс-чиновникам Минобороны
Тупицкого проверяют на причастность к еще двум преступлениям
Последние новости
08:34
ЕС осудил срыв ЛГБТ-прайда и избиение журналистов в Тбилиси
08:21
За сутки в Украине зарегистрировали 541 больного COVID, из них 11 – медики
08:00
Главные новости понедельника и ночи: J&J, первые COVID-сертификаты в "Дии"
07:57
Оккупанты били из ПТРК у Чермалыка
07:16
Германия сняла запрет на въезд для путешественников из Британии и России
06:16
Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета, потерпевшего крушение
05:10
4 миллиона человек в мире умерли в результате COVID-пандемии
04:09
В Израиле наблюдали снижение эффективности Pfizer против инфекций
02:53
Возвращение корабля Dragon отложили из-за ожидаемой непогоды во Флориде
01:50
У посольства США в Ираке сбили беспилотник с взрывчаткой — СМИ
Все новости...