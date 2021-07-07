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В РФ заявили, что подняли истребители из-за разведчика США над Черным морем

Среда, 7 июля 2021, 14:03
В РФ заявили, что подняли истребители из-за разведчика США над Черным морем

В Минобороны РФ заявили, что поднимали истребители Су-30 для сопровождения американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon над Черным морем.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота".

Детали: Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon, который принадлежит ВМС США.

По данным Минобороны РФ, самолет-разведчик США был замечен вечером 6 июля над нейтральными водами Черного моря.

 

В РФ утверждают, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Напомним:

  • Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота из-за международных военных учений Украины и союзников Sea Breeze-2021.
  • Традиционные украинско-американские учения Sea Breeze в 2021 году являются рекордными по количеству участников – 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специального назначения - всего 5 тысяч личного состава из 32 стран.
  • Учитывая это, российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором говорилось, что "размах и агрессивная природа" военных учений SeaBreeze "не соответствуют потребностям безопасности в Черном море". По мнению Москвы, эти военные маневры якобы "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "вдохновляют милитаристские амбиции Украины". Россия призвала США и союзников Вашингтона прекратить военные операции в Черном море.
  • Во время проведения военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

Украинская правда

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Темы: авиаЧерное мореСШАРосcия
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