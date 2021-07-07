В РФ заявили, что подняли истребители из-за разведчика США над Черным морем

В Минобороны РФ заявили, что поднимали истребители Су-30 для сопровождения американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon над Черным морем.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота".

Детали: Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon, который принадлежит ВМС США.

По данным Минобороны РФ, самолет-разведчик США был замечен вечером 6 июля над нейтральными водами Черного моря.

В РФ утверждают, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Напомним: