Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов", "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула — актуальные новости 27 августа.

Об ошибке Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал самой большой ошибкой своего президентства кадровые просчеты, но отметил, что его команда "выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов".

О предложении "Талибана"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, но в Анкаре пока не приняли решения об этом.

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