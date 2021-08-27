Новини 27 серпня: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"

Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про "зелених дилетантів", "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула — актуальні новини 27 серпня.

Про помилку Порошенка

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав найбільшою помилкою свого президентства кадрові прорахунки, але зазначив, що його команда "виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів".

Про пропозицію "Талібану"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, але в Анкарі поки не ухвалили рішення про це.

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