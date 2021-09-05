Боевики атаковали украинские позиции у Золотого

Оккупационные войска в субботу вечером обстреляли позиции Объединенных сил у Золотого-3 на Донбассе.

Источник: штаб операции ОС в Facebook

Детали: Противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открыли огонь в ответ.

Утром 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Что было раньше: 4 сентября днем ​​гибридные войска России на востоке Украины обстреляли позиции Объединенных сил у Старогнатовки. Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего был ранен украинский военный. Его состояние - тяжелое.