Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики атаковали украинские позиции у Золотого

Воскресенье, 5 сентября 2021, 07:21
Боевики атаковали украинские позиции у Золотого
Фото: штаб ООС

Оккупационные войска в субботу вечером обстреляли позиции Объединенных сил у Золотого-3 на Донбассе.

Источник: штаб операции ОС в Facebook

Детали: Противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открыли огонь в ответ.

Утром 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Что было раньше: 4 сентября днем ​​гибридные войска России на востоке Украины обстреляли позиции Объединенных сил у Старогнатовки. Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего был ранен украинский военный. Его состояние - тяжелое.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаООСОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: