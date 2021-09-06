Полиция обратилась к международным экспертам в связи с гибелью белоруса Шишова
Полиция привлекла международных экспертов для рецензий заключений по экспертизам в деле о гибели главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве 3 августа.
Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Могу сказать, что полиция сейчас привлекла международных экспертов для рецензий заключений полученных экспертиз. Когда будут получены выводы, мы огласим информацию, которая есть".
Детали: На вопросы, появились ли новые данные в деле о гибели Шишова и нужно ли сотрудничество с белорусскими правоохранителями в нем, глава МВД ответил, что предоставил бы право оглашения результатов расследования полиции.
На вопрос, понятно ли уже, было ли повешание убийством или самоубийством, Монастырский ответил: "Для следствия понятно, но пусть все-таки скажет само следствие".
Предыстория:
- 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов утром вышел на пробежку в Киеве и исчез. 3 августа его нашли повешенным. У него была содрана кожа на носу, левом колене и груди.
- 9 августа, в годовщину начала белорусских протестов, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицал свою причастность к смерти Виталия Щишова, заявив, что тот был "никто" в своей стране, и что ему и так хватает, с кем разбираться.
- Через две недели после смерти Шишова его гражданская жена Божена Жолудь рассказала, что адвокат не видел материалы дела, а родственникам не позволяют похоронить белорусского активиста из-за следственных действий.