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Полиция обратилась к международным экспертам в связи с гибелью белоруса Шишова

Понедельник, 6 сентября 2021, 14:53
Полиция обратилась к международным экспертам в связи с гибелью белоруса Шишова
Виталий Шишов, фото Белорусского дома в Украине

Полиция привлекла международных экспертов для рецензий заключений по экспертизам в деле о гибели главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве 3 августа. 

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Могу сказать, что полиция сейчас привлекла международных экспертов для рецензий заключений полученных экспертиз. Когда будут получены выводы, мы огласим информацию, которая есть".

Детали: На вопросы, появились ли новые данные в деле о гибели Шишова и нужно ли сотрудничество с белорусскими правоохранителями в нем, глава МВД ответил, что предоставил бы право оглашения результатов расследования полиции. 

На вопрос, понятно ли уже, было ли повешание убийством или самоубийством, Монастырский ответил: "Для следствия понятно, но пусть все-таки скажет само следствие".

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов утром вышел на пробежку в Киеве и исчез. 3 августа его нашли повешенным. У него была содрана кожа на носу, левом колене и груди.
  • 9 августа, в годовщину начала белорусских протестов, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицал свою причастность к смерти Виталия Щишова, заявив, что тот был "никто" в своей стране, и что ему и так хватает, с кем разбираться.
  • Через две недели после смерти Шишова его гражданская жена Божена Жолудь рассказала, что адвокат не видел материалы дела, а родственникам не позволяют похоронить белорусского активиста из-за следственных действий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияактивистыБеларусьКиевМонастырский
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