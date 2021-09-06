Полиция обратилась к международным экспертам в связи с гибелью белоруса Шишова

Полиция привлекла международных экспертов для рецензий заключений по экспертизам в деле о гибели главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве 3 августа.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Могу сказать, что полиция сейчас привлекла международных экспертов для рецензий заключений полученных экспертиз. Когда будут получены выводы, мы огласим информацию, которая есть".

Детали: На вопросы, появились ли новые данные в деле о гибели Шишова и нужно ли сотрудничество с белорусскими правоохранителями в нем, глава МВД ответил, что предоставил бы право оглашения результатов расследования полиции.

На вопрос, понятно ли уже, было ли повешание убийством или самоубийством, Монастырский ответил: "Для следствия понятно, но пусть все-таки скажет само следствие".

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