Поліція звернулася до міжнародних експертів у зв'язку з загибеллю білоруса Шишова
Поліція залучила міжнародних експертів для рецензій висновків щодо експертиз у справі про загибель голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві 3 серпня.
Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Можу сказати, що поліція зараз залучила міжнародних експертів для рецензій висновків отриманих експертиз. Коли будуть отримані висновки, ми оголосимо інформацію, яка є".
Деталі: На питання, чи з'явилися нові дані у справі про загибель Шишова і чи потрібно співпрацю з білоруськими правоохоронцями в ньому, голова МВС відповів, що надав би право оголошення результатів розслідування поліції.
На запитання, чи зрозуміло вже, чи було повішання вбивством чи самогубством, Монастирський відповів: "Для слідства зрозуміло, але нехай все-таки скаже саме слідство".
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник. 3 серпня його знайшли повішеним. У нього була здерта шкіра на носі, лівому коліні та грудях.
- 9 серпня, в річницю початку білоруських протестів, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив свою причетність до смерті Віталія Щишова, заявивши, що той був "ніхто" в своїй країні, і що йому і так вистачає, з ким розбиратися.
- За два тижні після смерті Шишова його цивільна дружина Божена Жолудь розповіла, що адвокат досі не бачив матеріали справи, а родичам не дозволяють поховати білоруського активіста через слідчі дії.