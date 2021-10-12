Главные новости понедельника и ночи: ходатайство об аресте Медведчука, карантин

Медведчуку вручили ходатайство об аресте и залог в миллиард; Украинский без прививки или теста запретят пользоваться межрегиональным транспортом - актуальные новости 11 октября и ночи.

Об аресте Медведчука

Правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Его соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин возмутился размером определенной залога: "собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?".

8 октября по материалам Службы безопасности Украины народному депутату с ОПЗЖ и куму Путина Виктора Медведчука объявили новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с ОРДЛО.

Обзывая власть "садистской", нардеп Кузьмин напоминает, что решением СНБО на Медведчука наложены санкции, ему запрещено осуществлять финансовые операции.

О карантине

С 21 октября межрегиональные перевозки в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах будут разрешены при условии наличия COVID сертификатов у всех водителей и пассажиров. Ответственность за их наличие будет нести перевозчик.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Всемирная организация здравоохранения в понедельник призвала правительства активизировать климатические воздействия на глобальной конференции по климату COP26, заявив, что это может спасти миллионы жизней в год.

Боксер Тайсон Фьюри хочет драться только с Александром Усиком, бои с Ани с Джошуа и Диллиан Уайтом его не должны интересовать, убежден отец спортсмена.

В городе Вишневом под Киевом в многоэтажке произошел пожар из-за того, что мужчина поджег дверь бывшей жены, в результате чего получил многочисленные ожоги.

В Киеве задержали группу лиц, которые обпаивали граждан сильнодействующим препаратом и отбирали их вещи. Один человек умер от этих действий.

Электронная петиция с просьбой полностью запретить концертную деятельность артистов из России к возвращению оккупированного Крыма и восстановления Украиной контроля над Донбассом на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов.

Британские спецслужбы сообщили правительству о том, что российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca — в РФ могли использовать ее при разработке препарата "Спутник V".

Нобелевская премия по экономике присуждена одной половиной Дэвиду Карду за "эмпирический вклад в экономику труда", а второй половиной - совместно Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу за "методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Суд отправил отстраненного председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов "Схем".

По делу о завладении землей в Одессе Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадия Труханова и назначил залог в 30,2 миллиона гривен.

За сутки 10 октября в Украине зафиксировали 8 832 новых случая COVID-19, были госпитализированы 2 672 человека, умерло 207 больных, выписаны 2 053 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали 39 060 человек.