Лукашенко заявил, что ни из Украины, ни из РФ ему о "вагнеровцах" не сообщали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что о приезде боевиков "Вагнера" в страну летом 2020 года его не информировал никто из Украины, а только белорусские спецслужбы.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Абсолютная ложь, Мэтью (слухи о том, что о приезде "вагнеровцев" Лукашенко оповестил кто-то из украинского правительства – ред.). Никто из украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал.

Меня информировали собственные спецслужбы. Комитет государственной безопасности, который контролировал путь "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил".

Детали: Лукашенко заявил, что ему доложили о прибытии трех десятков вооруженных людей из РФ, как только они пересекли на автомобилях белорусско-российскую границу на трассе Берлин – Москва. Позже, когда они заселились в гостиницу, Лукашенко дал команду их задержать. После этого о выдаче "вагнеровцев" попросила и Россия, и Украина.

Лукашенко утверждает, что тогда пригласил своего старшего сына, который на тот момент работал в должности помощника президента по национальной безопасности, и послал его к задержанным, чтобы спросить, куда они хотят ехать.

"Он им задал этот вопрос, приезжает и говорит: "Папа, они хотят в Россию". Я говорю: "Все? Там же, по-моему, 6 граждан Украины было. Все хотят в Россию?" - "Да". - "Ты украинцам задавал вопрос?" - "Они говорят: только в Россию". Я говорю: хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они захотят", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он также заявил, что разрешил "вагнеровцам" приезжать в Беларусь в будущем, но "только с благими намерениями".

"Он (сын – ред.) их отвез туда. По дороге накормил, напоил, они извинились и попросили (интересно): можно ли нам когда-нибудь приехать в Беларусь с туристическими целями? На что сын мне позвонил, я говорю: мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все", - сказал Лукашенко.

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