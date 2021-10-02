Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко заявил, что ни из Украины, ни из РФ ему о "вагнеровцах" не сообщали

Суббота, 2 октября 2021, 10:59

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что о приезде боевиков "Вагнера" в страну летом 2020 года его не информировал никто из Украины, а только белорусские спецслужбы.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Абсолютная ложь, Мэтью (слухи о том, что о приезде "вагнеровцев" Лукашенко оповестил кто-то из украинского правительства – ред.). Никто из украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал.

Меня информировали собственные спецслужбы. Комитет государственной безопасности, который контролировал путь "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил".

Детали: Лукашенко заявил, что ему доложили о прибытии трех десятков вооруженных людей из РФ, как только они пересекли на автомобилях белорусско-российскую границу на трассе Берлин – Москва. Позже, когда они заселились в гостиницу, Лукашенко дал команду их задержать. После этого о выдаче "вагнеровцев" попросила и Россия, и Украина.

Лукашенко утверждает, что тогда пригласил своего старшего сына, который на тот момент работал в должности помощника президента по национальной безопасности, и послал его к задержанным, чтобы спросить, куда они хотят ехать.

"Он им задал этот вопрос, приезжает и говорит: "Папа, они хотят в Россию". Я говорю: "Все? Там же, по-моему, 6 граждан Украины было. Все хотят в Россию?" - "Да". - "Ты украинцам задавал вопрос?" - "Они говорят: только в Россию". Я говорю: хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они захотят", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он также заявил, что разрешил "вагнеровцам" приезжать в Беларусь в будущем, но "только с благими намерениями".

"Он (сын – ред.) их отвез туда. По дороге накормил, напоил, они извинились и попросили (интересно): можно ли нам когда-нибудь приехать в Беларусь с туристическими целями? На что сын мне позвонил, я говорю: мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все", - сказал Лукашенко.

Предыстория:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Позже их вернули в Россию.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

Темы: ЛукашенкоВагнерБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers

Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко: Если нужно будет, Беларусь станет единой военной базой с РФ
Лукашенко гарантирует безопасность полетов над Беларусью, но может опять посадить самолет
Новости 30 сентября: отставка Разумкова, союз Лукашенко и Путина
Последние новости
04:15
Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
03:47
Ахметов регистрировал оффшорные компании для "владения самолетом как у Путина" – СМИ
02:48
Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР
01:50
В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист
00:59
Саакашвили планировал убийство оппозиционеров – премьер Грузии
00:26
Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
23:29
Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"
23:04
Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ
22:43
Ткаченко не получил денег за долю в Одесской киностудии, которую продал из-за конфликта интересов – СМИ
21:45
Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers
Все новости...