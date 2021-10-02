Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявил, что ни из Украины, ни из РФ ему о "вагнеровцах" не сообщали

Суббота, 2 октября 2021, 10:59
Лукашенко заявил, что ни из Украины, ни из РФ ему о вагнеровцах не сообщали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что о приезде боевиков "Вагнера" в страну летом 2020 года его не информировал никто из Украины, а только белорусские спецслужбы.

Источник: Лукашенко в интервью CNN, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Абсолютная ложь, Мэтью (слухи о том, что о приезде "вагнеровцев" Лукашенко оповестил кто-то из украинского правительства – ред.). Никто из украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал.

Меня информировали собственные спецслужбы. Комитет государственной безопасности, который контролировал путь "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил".

Детали: Лукашенко заявил, что ему доложили о прибытии трех десятков вооруженных людей из РФ, как только они пересекли на автомобилях белорусско-российскую границу на трассе Берлин – Москва. Позже, когда они заселились в гостиницу, Лукашенко дал команду их задержать. После этого о выдаче "вагнеровцев" попросила и Россия, и Украина.

Лукашенко утверждает, что тогда пригласил своего старшего сына, который на тот момент работал в должности помощника президента по национальной безопасности, и послал его к задержанным, чтобы спросить, куда они хотят ехать.

"Он им задал этот вопрос, приезжает и говорит: "Папа, они хотят в Россию". Я говорю: "Все? Там же, по-моему, 6 граждан Украины было. Все хотят в Россию?" - "Да". - "Ты украинцам задавал вопрос?" - "Они говорят: только в Россию". Я говорю: хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они захотят", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он также заявил, что разрешил "вагнеровцам" приезжать в Беларусь в будущем, но "только с благими намерениями".

"Он (сын – ред.) их отвез туда. По дороге накормил, напоил, они извинились и попросили (интересно): можно ли нам когда-нибудь приехать в Беларусь с туристическими целями? На что сын мне позвонил, я говорю: мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все", - сказал Лукашенко.

Предыстория:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Позже их вернули в Россию.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоВагнерБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: