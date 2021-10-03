В Киеве за субботу 220 случаев COVID, 10 больных умерли

В Киеве за сутки 2 октября обнаружили 220 подтвержденных случаев коронавируса, умерло 10 больных, выздоровели 34 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 24 больных коронавирусом и 186 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (67), Оболонском (36) и в Деснянском (30) районах.

Среди новых больных – 123 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет, 13 девочек от 11 месяцев до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 14 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 235 816 случаев коронавируса, умерло от COVID 5 438 человек, выздоровело – 221 410.

Что предшествовало: За сутки 1 октября в Киеве обнаружили 534 случая коронавируса, в то же время резко увеличилось количество умерших за сутки – 22 человека.

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