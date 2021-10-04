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У Путина не увидели ничего криминального в Pandora Papers

Понедельник, 4 октября 2021, 14:42
У Путина не увидели ничего криминального в Pandora Papers
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В Кремле не увидели в опубликованных архивах Pandora Papers скрытых богатств у ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Источник: "Медуза", CNN

Детали: 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал архив Pandora Papers. В архиве 12 миллионов документов, которые занимают три терабайта данных. Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, от которой, как выяснили журналисты, у него есть дочь.

Согласно документам, ее офшор – это компания Brockville Development Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Среди активов Brockville значится квартира в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в Монако, в двух шагах от казино Monte Carlo. Квартира и парковка на два автомобиля обошлись в 3,6 миллиона евро.

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели…

Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять…

Здесь просто идет набор таких, достаточно голословных утверждений. Их очень много, и часто этим злоупотребляют, часто идет какая-то подмена одной информации другой, передергивание информации. Поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-то проверок. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода".

Больше деталей: При этом Песков, как это привыкли делать в Кремле, попытался переключить внимание журналистов на США, заявив, что, согласно Pandora Papers, именно Америка является "крупнейшей в мире офшорной лагуной".

Что было раньше: Журналисты-расследователи из РФ выяснили, что Светлана Кривоногих разбогатела после встречи с Владимиром Путиным. В марте 2003 года у нее появилась дочь Лиза, которая, по данным журналистов, феноменально похожа на Путина.

Предыстория: Согласно данным масштабной утечки документов Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании. В том числе президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.

В Офисе президента отреагировали на это обвинение так – заверили, что Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а офшорные схемы бизнеса прежних годов объяснили "особенностями рынка" тех времен.

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Темы: Путиноффшоры
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