Смерть украинца Никифоренко в Польше: прокуратура задержала 8 человек
В Щецине Окружная прокуратура задержала 8 человек по делу о смерти 30 июня в Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.
Источник: прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек в комментарии Укринформ
Детали: На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.
Прямая речь: "На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими".
Детали: Она уточнила, что всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения об аресте или отпущении подозреваемых домой.
В интересах следствия прокурор не сообщил, кем являются четыре другие лица, которых задержала прокуратура.
По неофициальной информации польских СМИ, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них сейчас уже уволены.
Как отмечается, всех подозреваемых по делу о смерти Никифоренко были задержаны полицией в четверг утром в своих домах и доставлены в прокуратуру.
Ожидается, что в пятницу им будет предъявлено обвинение по этому делу.
Как стало известно, в четверг решением коменданта полиции во Вроцлаве со службы в органах правопорядка был освобожден третий из четырех полицейских, участвовавших в задержании и избиении Никифоренко.
На этой неделе внутреннее расследование дела Никифоренко также передано из полиции Вроцлава правоохранителям в Щецине.
Предыстория:
- В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полиция утверждала, что человек агрессивно вел себя по отношению к офицерам полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
- По данным польских СМИ, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.
- Позже в украинском МИД сообщили, что Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польскимм правоохранителями в отношении расследования обстоятельств смерти украинца Дмитрия Никифоренко. Там добавили, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.