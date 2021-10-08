Смерть украинца Никифоренко в Польше: прокуратура задержала 8 человек

В Щецине Окружная прокуратура задержала 8 человек по делу о смерти 30 июня в Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

Источник: прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек в комментарии Укринформ

Детали: На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.

Прямая речь: "На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими".

Детали: Она уточнила, что всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения об аресте или отпущении подозреваемых домой.

В интересах следствия прокурор не сообщил, кем являются четыре другие лица, которых задержала прокуратура.

По неофициальной информации польских СМИ, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них сейчас уже уволены.

Как отмечается, всех подозреваемых по делу о смерти Никифоренко были задержаны полицией в четверг утром в своих домах и доставлены в прокуратуру.

Ожидается, что в пятницу им будет предъявлено обвинение по этому делу.

Как стало известно, в четверг решением коменданта полиции во Вроцлаве со службы в органах правопорядка был освобожден третий из четырех полицейских, участвовавших в задержании и избиении Никифоренко.

На этой неделе внутреннее расследование дела Никифоренко также передано из полиции Вроцлава правоохранителям в Щецине.

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