Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"ЕС" и "Голос" просят провести еще одно внеочередное заседание

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:34

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" просят провести еще одно внеочередное заседание 2 ноября.

Источник: Facebook-страница сопредседателя фракции "ЕС" Ирины Геращенко, сайт партии "Голос"

Прямая речь Геращенко: "Европейская солидарность вместе с коллегами по Голосу инициирует внеочередную сессию Верховной Рады, на которой требуем принять в целом законопроект 5460 об обеспечении регионов кислородными станциями. Этот критически важный закон был инициирован госпожой (Инной - УП) Совсун, мы являемся соавторами, и Рада проголосовала его в первом чтении еще летом".

Детали: Оппозиционные фракции направили прошение к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, чтобы провести 2 ноября еще одно внеочередное заседание для одного законопроекта о кислородных станциях.

Также Геращенко добавила, что отдельно в ЕС просили Стефанчука предоставить подписные письма для еще одного внеочередного заседания, однако им документы не прислали.

Предыстория: 2 ноября созывают внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского для рассмотрения целого ряда законопроектов.

Стефанчук заявил на пресс-брифинге, что он выдал подписные письма на созыв еще одного или двух внеочередных заседаний, повестка дня которых касается выделения средств на кислородные станции в больницах. Однако спикер парламента предложил руководителям фракций определить эти законопроекты как приоритетные и проголосовать по завершении рассмотрения бюджета в обычном порядке.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина

Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"

Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

Все новости...
Верховная Рада
Стефанчук соберет нардепов на внеочередное заседание Рады
Среда и четверг в Раде могут пройти в кадровых вопросах – Стефанчук
В двух отелях возле Рады будут вакцинировать всех желающих
Последние новости
07:29
Оккупанты ранили украинского воина
06:55
Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid
06:34
Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина
05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала бронированные машины оккупантов в запрещенной зоне
04:46
Авиакатастрофа в России: назвали вероятную причину падения АН-12
03:48
Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer
02:50
Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"
01:51
США начинают масштабную кампанию ковид-вакцинации детей
01:04
фотоВ Киеве горит ресторан
00:37
Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны
Все новости...