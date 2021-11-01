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"ЕС" и "Голос" просят провести еще одно внеочередное заседание

Понедельник, 1 ноября 2021, 14:34
ЕС и Голос просят провести еще одно внеочередное заседание

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" просят провести еще одно внеочередное заседание 2 ноября.

Источник: Facebook-страница сопредседателя фракции "ЕС" Ирины Геращенко, сайт партии "Голос"

Прямая речь Геращенко: "Европейская солидарность вместе с коллегами по Голосу инициирует внеочередную сессию Верховной Рады, на которой требуем принять в целом законопроект 5460 об обеспечении регионов кислородными станциями. Этот критически важный закон был инициирован госпожой (Инной - УП) Совсун, мы являемся соавторами, и Рада проголосовала его в первом чтении еще летом".

Детали: Оппозиционные фракции направили прошение к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, чтобы провести 2 ноября еще одно внеочередное заседание для одного законопроекта о кислородных станциях.

Также Геращенко добавила, что отдельно в ЕС просили Стефанчука предоставить подписные письма для еще одного внеочередного заседания, однако им документы не прислали.

Предыстория: 2 ноября созывают внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского для рассмотрения целого ряда законопроектов.

Стефанчук заявил на пресс-брифинге, что он выдал подписные письма на созыв еще одного или двух внеочередных заседаний, повестка дня которых касается выделения средств на кислородные станции в больницах. Однако спикер парламента предложил руководителям фракций определить эти законопроекты как приоритетные и проголосовать по завершении рассмотрения бюджета в обычном порядке.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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