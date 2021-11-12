Главные новости четверга и ночи: Зеленский и Ахметов, угрозы Лукашенко

Зеленский и Ахметов побили горшки после закона об олигархах и увольнении Разумкова; Лукашенко угрожает перекрыть газ Европе, если та закроет границы — актуальные новости 11 ноября и ночи.

О Зеленском и Ахметове

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми.

Об угрозах Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал – Европа" в случае, если Европа решит закрыть границы. Лукашенко также предупредил: если европейцы введут новые санкции, неприемлемые для Беларуси, его страна будет отвечать.

Европейский союз ответил на это, что не позволит самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу.

В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко и сейчас продолжаются дискуссии о новых санкциях. "Газ – важный ресурс и он не должен использоваться в геополитических спорах. Также и люди не должны использоваться", - заявили в Брюсселе.

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