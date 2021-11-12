Головні новини четверга та ночі: Зеленський і Ахметов, погрози Лукашенка

Зеленський і Ахметов побили горщики після закону про олігархів і звільнення Разумков; Лукашенко погрожує перекрити газ Європі, якщо та закриє кордони — актуальні новини 11 листопада і ночі.

Про Зеленського і Ахметова

Стосунки між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Рінатом Ахметовим почали псуватися після прийняття закону про олігархів, звільнення спікера ВР Дмитра Разумкова і зміни манери спілкування представників Офісу з Ахметовим і його людьми.

Про погрози Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може перекрити газопровід "Ямал – Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон. Лукашенко також попередив: якщо європейці запровадять нові санкції, неприйнятні для Білорусі, його країна відповідатиме.

Європейський союз відповів на це, що не дозволить самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання російського газу до Європи.

В Єврокомісії також нагадали, що ЄС вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка і зараз тривають дискусії щодо нових санкцій. "Газ – важливий ресурс і він не повинен використовуватися у геополітичних суперечках. Так само і люди не мають використовуватися", - заявили в Брюсселі.

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