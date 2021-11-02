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Дело против ветерана АТО, который смертельно ранил нападавшего, закрыли

Вторник, 2 ноября 2021, 21:44
Андрей Пекельный. фото "Суспільне""

Правоохранители закрыли уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае 2021 года смертельно ранил одного из нападавших, пытавшихся влезть в его дом.

Источник: адвокат Адского Андрей Федур в своем Facebook

Детали: По словам защитника, следствие признало, что действия ветерана АТО были в пределах необходимой самообороны.

Прямая речь: "Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение на основании собранных доказательств.

Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, и наукой для других молодых людей.

Право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией и Уголовным Кодексом. Свои права нужно защищать".

Предыстория:

  • 5 мая 2021 года стало известно, что 24-летний Андрей Пекельный, житель села Глещава Тернопольской области, смертельно травмировал одного из, как сообщалось, шести нападающих, которые пришли к нему домой после словесной перепалки на дискотеке.
  • Пекельному инкриминировали умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, ему объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.
  • Арсен Аваков, который на тот момент занимал пост главы МВД, назвал предъявление подозрения преждевременным и необоснованным.

Украинская правда
Темы: Тернопольская область
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