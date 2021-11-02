Дело против ветерана АТО, который смертельно ранил нападавшего, закрыли

Правоохранители закрыли уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае 2021 года смертельно ранил одного из нападавших, пытавшихся влезть в его дом.

Источник: адвокат Адского Андрей Федур в своем Facebook

Детали: По словам защитника, следствие признало, что действия ветерана АТО были в пределах необходимой самообороны.

Прямая речь: "Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение на основании собранных доказательств.

Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, и наукой для других молодых людей.

Право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией и Уголовным Кодексом. Свои права нужно защищать".

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