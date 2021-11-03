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СМИ: Боевики атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана, 25 убитых

Среда, 3 ноября 2021, 01:51
СМИ: Боевики атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана, 25 убитых
WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

По меньшей мере 25 человек были убиты и более 50 ранены, когда боевики, предположительно "Исламского государства", атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана Сардар Мохаммад Дауд Хан на 400 коек.

Источник: Reuters со ссылкой на анонимного представителя службы безопасности "Талибана", официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид

Детали: Представитель службы безопасности сказал, что в результате нападения не менее 25 человек были убиты и более 50 ранены, но официально подтвержденного числа пострадавших нет.

По словам представителей талибов, среди погибших был Мавлави Хамдулла Мухлис, глава кабульского военного корпуса и один из первых высокопоставленных командиров талибов, вошедших в заброшенный президентский дворец после падения Кабула.

Как сообщается, вход в госпиталь поразили взрывы, после чего произошла атака боевиков "Исламского государства". Забихулла Муджахид сказал, что спецназ "Талибана", сброшенный с вертолета, не позволил нападающим войти в больницу, и все они были убиты у входа или во дворе. Ранее другой пресс-секретарь сообщил, что один из нападавших попал в плен.

Свидетели сказали, что по крайней мере два вертолета пролетели над этим районом во время штурма. Это один из первых случаев, когда силы "Талибана" использовали самолет, захваченный у правительства, в военной операции.

Reuters пишет, что признания ответственности не было, но операция была типичной для сложных атак, организованных "ИГИЛ". Это следует за рядом взрывов, совершенных группировкой, которая стала наибольшей угрозой контролю талибов в Афганистане.

Напомним: 9 октября в заполненной прихожанами-шиитами мечети в городе Кундуз на севере Афганистана был совершен теракт - по меньшей мере 46 человек погибли, по меньшей мере 143 - были ранены.

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Темы: взрывАфганистан
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