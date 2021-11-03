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В Беларуси интернет-ресурс "Белсат" признали экстремистским формированием

Среда, 3 ноября 2021, 08:55
В Беларуси интернет-ресурс Белсат признали экстремистским формированием
Фото belsat.eu

В Беларуси признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат", который освещал массовые протесты в стране после выборов президента-2020.  

Источник: пресс-служба МВД Беларуси в Telegram

Дословно МВД Беларуси: "Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ"".

Детали: В МВД добавили, что обновили перечень "организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности".

Ранее белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия" уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные "экстремистскими".

Что было раньше: В конце июля суд Беларуси признал экстремистскими сайт и все социальные сети телеканала "Белсат".

Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

Предыстория: 

  • В Беларуси продолжается очередное наступление на свободу СМИ. В мае заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.
  • 24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство, которые еще больше ограничивают свободу СМИ и фактически запрещают протесты.
  • В октябре суд Беларуси признал экстремистским Тelegram-канал бывшей кандидатки в президенты страны Светланы Тихановской.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИцензура
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