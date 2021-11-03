В Беларуси интернет-ресурс "Белсат" признали экстремистским формированием

В Беларуси признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат", который освещал массовые протесты в стране после выборов президента-2020.

Источник: пресс-служба МВД Беларуси в Telegram

Дословно МВД Беларуси: "Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ"".

Детали: В МВД добавили, что обновили перечень "организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности".

Ранее белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия" уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные "экстремистскими".

Что было раньше: В конце июля суд Беларуси признал экстремистскими сайт и все социальные сети телеканала "Белсат".

Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

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