В Беларуси интернет-ресурс "Белсат" признали экстремистским формированием
В Беларуси признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат", который освещал массовые протесты в стране после выборов президента-2020.
Источник: пресс-служба МВД Беларуси в Telegram
Дословно МВД Беларуси: "Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ"".
Детали: В МВД добавили, что обновили перечень "организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности".
Ранее белорусские силовики заявили, что согласно новому постановлению "о противодействии экстремизму и реабилитации насилия" уголовная ответственность грозит уже за факт подписки на Telegram-каналы и чаты, объявленные "экстремистскими".
Что было раньше: В конце июля суд Беларуси признал экстремистскими сайт и все социальные сети телеканала "Белсат".
Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.
Предыстория:
- В Беларуси продолжается очередное наступление на свободу СМИ. В мае заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.
- 24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство, которые еще больше ограничивают свободу СМИ и фактически запрещают протесты.
- В октябре суд Беларуси признал экстремистским Тelegram-канал бывшей кандидатки в президенты страны Светланы Тихановской.