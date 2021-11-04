Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленского не комментируют поведение Лероса, который "полностью себя дискредитировал"

Четверг, 4 ноября 2021, 14:06
владимир зеленский, фото: дмитрий ларин, уп

В пресс-службе президента Украины отказываются реагировать на поведение нардепа Гео Лероса, который с трибуны парламента показал средний палец главе государства Владимиру Зеленскому.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "Человек (Гео Лерос - ред.) себя полностью дискредитировал".

Детали: Сам президент во время выступления Лероса улыбался.

Вместе с тем председатель партии "Слуга народа" и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что Лерос заслуживает наказания от регламентного комитета – отстранения на 5 заседаний Рады.

Предыстория: Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест Зеленскому. "Слуги" сразу обратились в регламентный комитет.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийГео Лерос Верховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первая страна в мире ввела обязательную ковид-вакцинацию детей

видео, фото19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина

В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды

Беларусь задействовала дополнительный зенитный ракетный дивизион

Война на востоке: гибридные войска РФ применили беспилотник с вооружением

Месенджер Telegram меняет принцип работы

Все новости...
Зеленский
Лерос заслуживает отстранения от пяти заседаний – Корниенко
Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому, теперь это рассмотрит комитет
Семенченко намекает, что СБУ могла напасть на его жену: были угрозы
Последние новости
02:34
Беспилотник атаковал резиденцию премьера Ирака
01:20
11 человек погибли в пожаре в COVID-больнице в Индии
23:58
фотоСуд в США признал китайца виновным в шпионаже и краже коммерческой тайны
23:28
Байден заявил, что США могут повлиять на высокие цены на нефть
22:45
В США суд приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний
21:56
Первая страна в мире ввела обязательную ковид-вакцинацию детей
21:37
Профсоюз работников образования просит пока не отстранять непривитых педагогов
20:57
видео, фото19-летний украинец Захареев стал чемпионом мира по боксу – одолел россиянина
20:34
Украина расследует 20 эпизодов уничтожения окружающей среды в захваченном Россией Крыму
19:59
В Киеве больше десятка жилых массивов остались без воды
Все новости...