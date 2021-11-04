У Зеленского не комментируют поведение Лероса, который "полностью себя дискредитировал"

В пресс-службе президента Украины отказываются реагировать на поведение нардепа Гео Лероса, который с трибуны парламента показал средний палец главе государства Владимиру Зеленскому.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "Человек (Гео Лерос - ред.) себя полностью дискредитировал".

Детали: Сам президент во время выступления Лероса улыбался.

Вместе с тем председатель партии "Слуга народа" и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что Лерос заслуживает наказания от регламентного комитета – отстранения на 5 заседаний Рады.

Предыстория: Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест Зеленскому. "Слуги" сразу обратились в регламентный комитет.