В Киеве от коронавируса умерли еще 42 человека
Воскресенье, 7 ноября 2021, 10:21
В субботу, 6 ноября, в столице обнаружили 625 новых случаев кодида, болезнь унесла жизни 42 киевлян.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Детали: Среди 625 новых случаев Covid – 353 женщины от 18 до 89 лет, 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 46 детей. В частности, сообщается о заражении 5-месячного мальчика.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (125), Дарницком (111) и в Днепровском (110).
В субботу 107 больных госпитализировали с коронавирусом и 387 человек – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В течение суток в Киеве 42 зараженных скончались, всего с начала пандемии от коронавируса в городе умерли 6 504 человека.
Напомним:
- В субботу в Украине обнаружили более 17 тысяч новых заражений Covid, болезнь унесла жизни 449 человек - с начала пандемии от вируса скончались 72 084 украинца.
- В Киеве 3 ноября от коронавируса умер мальчик 8 лет.
Украинская правда