В Киеве от коронавируса умерли еще 42 человека

В субботу, 6 ноября, в столице обнаружили 625 новых случаев кодида, болезнь унесла жизни 42 киевлян.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди 625 новых случаев Covid – 353 женщины от 18 до 89 лет, 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 46 детей. В частности, сообщается о заражении 5-месячного мальчика.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (125), Дарницком (111) и в Днепровском (110).

В субботу 107 больных госпитализировали с коронавирусом и 387 человек – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В течение суток в Киеве 42 зараженных скончались, всего с начала пандемии от коронавируса в городе умерли 6 504 человека.

Напомним: