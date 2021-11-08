50 общественных организаций просят президента ветировать закон о финансировании партий

Более 50 общественных организаций в совместном обращении к президенту Владимиру Зеленскому призвали наложить вето на недавно принятый закон о финансовых отчетах политических партий.

Источник: сайт общественной организации "Честно" с перечнем организаций, подписавших обращение

Детали: Речь идет о законе №5253-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" по усовершенствованию правового регулирования финансирования деятельности политических партий". Народные депутаты приняли его 2 ноября.

По мнению подписантов обращения, несмотря на возобновление обязательства партий отчитываться о своих финансах, в принятом законе содержатся возможности для избегания подлинной прозрачности и подотчетности.

Одно из положений позволяет партиям отчитываться не обо всех финансовых обязательствах, а лишь о тех, срок выполнения которых наступил и партия их не выполнила. То есть политсилы смогут объяснять свои скрытые расходы подобными "финансовыми обязательствами", о которых не будет указываться в отчетности фактически неограниченное время, ведь гражданское законодательство позволяет даже не определять срок выполнения подобных обязательств и возврат, например, займов.

Еще одна норма позволяет не отчитываться о взносах от третьих лиц, если они предоставляют какие-либо услуги, товары и действия в рамках противодействия пандемии COVID-19, вплоть до завершения карантина. По мнению общественных организаций, такие действия граничат с фактическим подкупом избирателей и позволяют обходить установленные законодательством ограничения на сумму взносов от третьих лиц.

Подписавшиеся просят президента вернуть законопроект с предложениями изъять упомянутые нормы.

Справка: В марте 2020 года Верховная Рада приостановила законодательное требование политических партий подавать ежеквартальные отчеты о своих финансах до окончания карантина.

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