Под Киевом развернули мобильный госпиталь для больных Covid-19
Пограничники презентовали в Киевской области мобильный полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом.
Источник: Госпогранслужба
Дословно: "Госпиталь рассчитан на 60 койкомест и автономно способен оказывать квалифицированную помощь по лечению и диагностике или эвакуации на высшие уровни медицинской помощи".
Детали: Мобильный полевой госпиталь комплектуется необходимым количеством профильных врачей, медсестер, фельдшеров. Он также может усиливаться другими специалистами и оказывать квалифицированную медпомощь с элементами специализированной.
Полевой госпиталь укомплектован баллонами с кислородом и кислородными концентраторами, имеет автономный диагностический комплекс (рентгенологическое, УЗИ-обследование) и передвижную лабораторию.
Госпиталь оборудован генераторами, которые снабжают его энергией, и полевой кухней.
Предыстория:
- 30 октября в Каховке Херсонской области заработал мобильный госпиталь ГСЧС для больных Covid-19.