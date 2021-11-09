Под Киевом развернули мобильный госпиталь для больных Covid-19

Пограничники презентовали в Киевской области мобильный полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Госпиталь рассчитан на 60 койкомест и автономно способен оказывать квалифицированную помощь по лечению и диагностике или эвакуации на высшие уровни медицинской помощи".

фото ГПСУ

Детали: Мобильный полевой госпиталь комплектуется необходимым количеством профильных врачей, медсестер, фельдшеров. Он также может усиливаться другими специалистами и оказывать квалифицированную медпомощь с элементами специализированной.

Фото ГПСУ

Полевой госпиталь укомплектован баллонами с кислородом и кислородными концентраторами, имеет автономный диагностический комплекс (рентгенологическое, УЗИ-обследование) и передвижную лабораторию.

Фото ГПСУ

Госпиталь оборудован генераторами, которые снабжают его энергией, и полевой кухней.

Фото ГПСУ

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