ДТП в Харькове: подросток отказался сдавать кровь даже после решения суда

16-летний подозреваемый в смертельном ДТП из "Инфинити" на проспекте Гагарина в Харькове отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Источник: представитель потерпевших по делу Игорь Черняк и спикер Харьковской прокуратуры, которых цитирует "Укринформ"

Прямая речь Черняка: "Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа.

Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния.

По его словам, решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, однако в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови.

Черняк считает, что такие действия подростка могут быть расценены как умышленное невыполнение решения суда.

Как объяснил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и "этого достаточно для следствия".

Предыстория:

26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.

Сейчас несовершеннолетний под стражей.

5 ноября сообщалось, что у Харьковского принудительно примут кровь на анализ. Такое решение принял суд.

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