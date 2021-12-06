Фильм о "дворце Путина" стал роликом года в российском YouTube

В России фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией "Дворец для Путина. История самой большой взятки", вышедший на канале Алексея Навального, стал самым популярным роликом на YouTube.

Источник: Медуза со ссылкой на YouTube

Детали: Сообщается, что с января фильм набрал более 119 миллионов просмотров.

В ролике рассказывалось, что под Геленджиком специально для президента РФ построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Владимир Путин публично опровергал, что ему принадлежит эта недвижимость.

Предыстория: