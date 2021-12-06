Фильм о "дворце Путина" стал роликом года в российском YouTube
Понедельник, 6 декабря 2021, 14:32
В России фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией "Дворец для Путина. История самой большой взятки", вышедший на канале Алексея Навального, стал самым популярным роликом на YouTube.
Источник: Медуза со ссылкой на YouTube
Детали: Сообщается, что с января фильм набрал более 119 миллионов просмотров.
В ролике рассказывалось, что под Геленджиком специально для президента РФ построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Владимир Путин публично опровергал, что ему принадлежит эта недвижимость.
Предыстория:
- 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.
- 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицал.
- В Кремле утверждали, что пресловутый дворец в Краснодарском крае принадлежит не президенту Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
- По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.
- Похже владельцем дворца объявил себя миллиардер и друг детства российского президента Аркадий Ротенберг.