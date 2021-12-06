Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу

Ляшко говорит об улучшении ситуации с Covid, но советует готовиться к новой волне; США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT — актуальные новости 6 декабря.

О ситуации с Covid

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19. В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась. Ляшко призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

Также комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря. "Красный" уровень карантинных ограничений решили отменить в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве.

С 6 декабря Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения для невакцинированных граждан. В "желтой" зоне эпидемиологической опасности теперь запрещено посещение заведений общественного питания и спортзалов без наличия по крайней мере одной дозы вакцини против коронавируса, справки о выздоровлении или отрицательного результата ПЦР-теста.

О США и российской угрозе

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.

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