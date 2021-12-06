Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу

Понедельник, 6 декабря 2021, 20:39
Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу
фото: эльдар сарахман, уп

Ляшко говорит об улучшении ситуации с Covid, но советует готовиться к новой волне; США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT — актуальные новости 6 декабря.

О ситуации с Covid

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19. В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась. Ляшко призвал всех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

Также комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря. "Красный" уровень карантинных ограничений решили отменить в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве.

С 6 декабря Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения для невакцинированных граждан. В "желтой" зоне эпидемиологической опасности теперь запрещено посещение заведений общественного питания и спортзалов без наличия по крайней мере одной дозы вакцини против коронавируса, справки о выздоровлении или отрицательного результата ПЦР-теста.

О США и российской угрозе

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Запад мог бы рекомендовать Украине ориентироваться на Финляндию в отношениях с НАТО, которая является членом Евросоюза, но не входит в Альянс — заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Верховный суд оставил в силе приговор 13 лет лишения свободы экспрезиденту Украины Виктору Януковичу, осужденному по делу о государственной измене.

Аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции" провели исследования и выяснили, что на телеканале "Украина 24", принадлежащем бизнес-структурам Рината Ахметова, распространяются тезисы российской пропаганды.

В турецком правительстве заявили, что имеющиеся договоренности о поставках Украине боевых дронов "Байракторов" не связаны с ситуацией безопасности в регионе.

По материалам Службы безопасности Украины, наложены аресты на 13 самолетов, которые совершали полеты в временно оккупированный Крым. Арестованные пассажирские самолеты принадлежат российской компании АО "Авиакомпания Смартавиа".

За сутки 5 декабря в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев COVID-19 и 239 летальных исходов, госпитализировали 2 926 человек, выздоровели 9 082 человека. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 70 797 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко ВикторкоронавирусСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Ляшко Виктор
"Мы их видим": Ляшко прокомментировал "фейковых пациентов" у Helsi
"Не делайте на тяп-ляп": Ляшко призвал медиков лечить пациентов согласно современным протоколам
Украину впервые избрали в Исполнительный совет ВОЗ – делегатом стал Ляшко
Последние новости
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: