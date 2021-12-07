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На фоне угрозы из России Украина попросила у США оружие, в частности "афганское" – СМИ

Вторник, 7 декабря 2021, 08:57
На фоне угрозы из России Украина попросила у США оружие, в частности афганское – СМИ
Пентагон, фото с сайта ведомства defense.gov

Министр обороны Украины Алексей Резников просил у главы Пентагона Ллойда Остина предоставить Украине системы вооружения, в том числе часть американской военной техники, которая предназначалась для Афганистана для падения Кабула, включая советские вертолеты Ми-17.

Источник: "Foreign Policy" со ссылкой на украинского чиновника из сферы обороны

Детали: Встреча Резникова и Остина состоялась в Пентагоне в середине ноября. Украинскому министру нужны были системы вооружения – и то быстро, чтобы изменить расчеты России на начало очередного вторжения в Украину.

По данным издания, список, который Резников представил Остину, включает в себя поддержку воздушной и морской обороны и радиоэлектронной борьбы – потенциальный щит от разрушительных бомбардировок и электромагнитных атак.

Киев также просил о части американской военной техники, предназначенной для Афганистана до захвата власти талибами, включая советские вертолеты Ми-17, которые проходят техническое обслуживание в Украине, а также боеприпасы, которые изначально предполагалось отправить в афганскую армию, сообщил украинский оборонный чиновник на условиях анонимности. .

По данным Минобороны Украины, Россия разместила около 115 000 военнослужащих у границ Украины, на оккупированном Крымском полуострове и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а разведка США предупредила, что РФ может планировать масштабное наступление на Украину в начале 2022 года с участием 175 000 бойцов.

Хотя намерения Путина остаются непонятными, Вашингтон обдумывает просьбы Киева о большей военной поддержке и множество других вариантов реагирования, включая экономические санкции.

По словам американских чиновников, знакомых с этим вопросом, в последние недели в европейские столицы были направлены представители Госдепартамента и Минфина США, чтобы заложить основу для скоординированных санкций.

Между тем, после визита Резникова в Киев были направлены представители американской обороны, чтобы оценить потребности противовоздушной обороны страны, сообщил представитель украинской обороны.

Пентагон отказался предоставить подробности запроса Украины о дополнительной военной помощи или обсуждения со стороны США.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, чтобы оценить конкретные требования к вооруженным силам Украины", – заявил представитель Пентагона подполковник Антон Семельрот в комментарии "Foreign Policy".

Ни Госдепартамент, ни Совет национальной безопасности не прокомментировали эту статью.

Поговорив с почти двумя десятками чиновников США, Украины и Европы, а также помощников Конгресса и региональных экспертов, издание пишет, что администрация Байдена вынуждена считаться с "призраком полноценной войны в Европе", а некоторые американские чиновники опасаются, что Вашингтон и его союзники делают те. же просчеты, что и в 2014 году.

"Foreign Policy" располагает письмом конгрессменов-республиканцев о том, что "нет уверенности, что сделано достаточно, и что Белый дом скорее пойдет на уступки Путину, чем поддержит партнеров и союзников США".

Напомним: Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов и разместить их на позициях вблизи линии фронта.

Предыстория:

  • С конца октября западные СМИ сообщают об угрозе вторжения РФ в Украину: The Washington Post писало о сосредоточении войск, Politico показало спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ, 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжения обнародовало New York Times.
  • 11 ноября американское медиа Bloomberg писало, что США уведомили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
  • Западная разведка допускает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России этой зимой, украинская разведка рассматривает как наиболее вероятное время для военной эскалации конец января.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января - начале февраля 2022 года, наступая с территории Беларуси, оккупированного Крыма и Донбасса.
  • По данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захвата двух третей территории Украины, включая Киев.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что "дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать", а в том, чтобы были учтены интересы всех в сфере безопасности. Он добавил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для РФ.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияоружиеРезниковвойна
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