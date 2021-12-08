Эрдоган продолжает предлагать "канал диалога" для Зеленского и Путина 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь высказал готовность внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной, если будет согласие сторон.

Источник: Эрдоган в беседе с журналистами в ходе визита в Катар, "Anadolu Agency"

Детали: Турецкий лидер повторил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и прилегающих к ней странах.

Он подчеркнул, что Турция с согласия сторон готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

Прямая речь: "Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги по поддержанию мира в нашем регионе"

Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган уже предлагал себя как посредника между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным – но российская сторона ответила, что об этом не может быть и речи.

Анкара же готова создать площадку для диалога и "благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом предпринять шаги по недопущению эскалации".