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Эрдоган продолжает предлагать "канал диалога" для Зеленского и Путина 

Среда, 8 декабря 2021, 12:04
Эрдоган продолжает предлагать канал диалога для Зеленского и Путина 
Реджеп Тайип Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь высказал готовность внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной, если будет согласие сторон.

Источник: Эрдоган в беседе с журналистами в ходе визита в Катар, "Anadolu Agency

Детали: Турецкий лидер повторил, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и прилегающих к ней странах. 

Он подчеркнул, что Турция с согласия сторон готова внести вклад в снижение напряженности между РФ и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

Прямая речь: "Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги по поддержанию мира в нашем регионе"

Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган уже предлагал себя как посредника между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным – но российская сторона ответила, что об этом не может быть и речи

Анкара же готова создать площадку для диалога и "благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом предпринять шаги по недопущению эскалации".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЭрдоганТурцияПутинРосcияЗеленский
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