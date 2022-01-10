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Китай предложил помощь Казахстану от "внешних сил"

Понедельник, 10 января 2022, 17:59
Министр иностранных дел Китая Ван И. фото: getty images

Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране.

Источник: Reuters со ссылкой на коммюнике телефонного разговора министра иностранных дел Китая Ван И и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди

Прямая речь Ван И: "Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе".

Детали: По словам министра, Китай стремится совместно бороться с попаданием в страну "иностранных экстремистов".

Перед этим глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь заверил президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, что Китай поддерживает действия казахского правительства в "обеспечении правопорядка" и избегании сценария "цветной революции", управляемой из зарубежа.

Границы Китая граничат с Казахстаном на востоке, а также китайское правительство инвестирует в развитие инфраструктуры и транспортных путей в Казахстане.

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Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан. Президент России Владимир Путин пообещал 10 января вывести миротворцев, но не прояснил, когда.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
  • 10 января Токаев заявил, что в Казахстане "восстановили порядок после попытки государственного переворота". Однако, в этот же день казахские правительственные агентства заявили, что нашли мертвыми двух высокопоставленных чиновников силовых органов страны.

Украинская правда
Темы: КазахстанКитаймитингиармия
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