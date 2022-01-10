Китай предложил помощь Казахстану от "внешних сил"

Министр иностранных дел Китая Ван И. фото: getty images

Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране.

Источник: Reuters со ссылкой на коммюнике телефонного разговора министра иностранных дел Китая Ван И и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди

Прямая речь Ван И: "Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе".

Детали: По словам министра, Китай стремится совместно бороться с попаданием в страну "иностранных экстремистов".

Перед этим глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь заверил президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, что Китай поддерживает действия казахского правительства в "обеспечении правопорядка" и избегании сценария "цветной революции", управляемой из зарубежа.

Границы Китая граничат с Казахстаном на востоке, а также китайское правительство инвестирует в развитие инфраструктуры и транспортных путей в Казахстане.

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