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Посольство Казахстана отреагировало на якобы "украинский след" митингов

Понедельник, 10 января 2022, 16:13
Фото pixabay.com

Посольство Казахстана назвало "вбросом" информацию о якобы "украинском следе" событий в стране.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Посольства Казахстана  

Дословно посольство: "Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют".

Детали: В посольстве добавили, что 11 января ожидается выступление главы Казахстана с посланием в парламенте и назначение нового состава правительства.

Сообщается, что "Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать", но страна намерена "следовать заявленной идеологии "слышащего государства"".

Дословно посольство: "Необходимо будет простраивать более четкие механизмы обратной связи власти с населением, чтобы подобные радикальные события больше не происходили. Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства".

Детали: В посольстве добавили, что "ситуация будет вскоре стабилизирована, и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается".  

Также сообщается, что с 9 января возобновляются рейсы по маршруту Нур-Султан – Киев – Нур-Султан.

Всего сейчас из Казахстана вернулось 33 украинца, а из Киева был отправлен 91 гражданин Казахстана. Возвращения домой ожидают 116 украинских граждан, которые остались в Алматы.  

Что было раньше: Президент России Владимир Путин заявил, что на территории стран ОДКБ не допустят реализовать "цветные революции", а в Казахстане применялись "майданные технологии".

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Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.

Темы: КазахстанУкраина
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