Украинец ехал в Польшу с патронами

Гражданин Украины направлялся на выезд из страны с патронами в автомобиле.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Накануне в пункте пропуска "Краковец" во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля.

Группа досмотра достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Указано, что по данному факту пограничники уведомили сотрудников Национальной полиции.

Напомним: В декабре 2021 года пограничники получили право на основаниях, установленных законом, осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и транспортных средств.