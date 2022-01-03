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Украинец ехал в Польшу с патронами

Понедельник, 3 января 2022, 11:17
фото ГПСУ

Гражданин Украины направлялся на выезд из страны с патронами в автомобиле.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Накануне в пункте пропуска "Краковец" во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля.

Группа досмотра достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

Указано, что по данному факту пограничники уведомили сотрудников Национальной полиции.

Напомним: В декабре 2021 года пограничники получили право на основаниях, установленных законом, осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и транспортных средств.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба
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