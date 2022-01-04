США оставят закрытыми почти 3 тысячи школ из-за распространения "омикрона"

Тысячи школ США отложили запланированное на этой неделе возвращение в классы после каникул или перешли на дистанционное обучение на фоне распространения штамма Omicron.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщает издание, хотя во многих школах планируют возобновить обучение офлайн, в том числе в сильно пострадавшем Нью-Йорке, где каждый третий тест на COVID-19 за последнюю неделю был положительным.

По данным клиники Мэйо, по всей стране в среднем 18% тестов были положительными.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс пообещал сохранить работу крупнейшей школьной системы страны, несмотря на распространение вируса.

Города, включая Милуоки, Кливленд и Детройт, либо ввели онлайн-обучение, либо вообще отменили его для десятков тысяч учеников на этой неделе, ссылаясь как на дефицит персонала, так и на беспокойство штаммом Omicron.

В Нью-Джерси, где за последние недели наблюдается одни из самых высоких показателей случаев заболевания, большинство городских школьных округов ввели виртуальные классы для начала нового года, включая Ньюарк, самый большой город штата.

По данным Burbio, веб-сайта, отслеживающего перебои в школах, на этой неделе на национальном уровне было закрыто более 2 750 школ.

Напомним: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило бустерные прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет, а также некоторым детям от 5 лет.