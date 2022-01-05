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В Алматы начали антитеррористическую спецоперацию, аэропорт освобожден – власти

Среда, 5 января 2022, 21:15
В Алматы начали антитеррористическую спецоперацию, аэропорт освобожден – власти

Власти казахстанского города Алматы заявляют об освобождении аэропорта из захвата.

Источник: заместитель акима Алматы (вице-мэр –ред.) Ержан Бабакумаров, которого цитирует Tengrinews.kz

Прямая речь: "В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы".

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Детали: По данным инфоцентра комендатуры Алматы, радикально настроенные сторонники акций протеста "нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности".

Власти заявляют о "мародерстве со стороны экстремистов".

Жителей Алматы призывают сохранять спокойствие и "оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности".

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Что предшествовало: 5 января казахстанское издание Orda.kz сообщило, что сотрудники аэропорта Алматы покинули его из-за захвата протестующими.

Предысторыя:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Власти применили к протестующим силу, в стране был ограничен доступ к интернету.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию).
  • В Кремле сказали, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, и заявили, что против вмешательства кого-либо извне.
  • Преемник Назарбаева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении заявил, что возглавил Совбез страны, и пообещал жесткие действия против "бандитских элементов". Вечером 5 января казахстанские СМИ сообщили о введении чрезвычайного положения по всей стране.
  • Токаев попросил глав стран ОДКБ оказать помощь Казахстану, беспорядки в стране он сравнил с террористической угрозой.

Темы: Казахстан
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