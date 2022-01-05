В Алматы начали антитеррористическую спецоперацию, аэропорт освобожден – власти

Власти казахстанского города Алматы заявляют об освобождении аэропорта из захвата.

Источник: заместитель акима Алматы (вице-мэр –ред.) Ержан Бабакумаров, которого цитирует Tengrinews.kz

Прямая речь: "В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы".

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Детали: По данным инфоцентра комендатуры Алматы, радикально настроенные сторонники акций протеста "нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности".

Власти заявляют о "мародерстве со стороны экстремистов".

Жителей Алматы призывают сохранять спокойствие и "оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности".

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Что предшествовало: 5 января казахстанское издание Orda.kz сообщило, что сотрудники аэропорта Алматы покинули его из-за захвата протестующими.

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