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Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

Пятница, 7 января 2022, 18:23
военные Таджикистана, фото: ozodi.org

Парламенты Кыргызстана и Таджикистана решили отправить своих военных в Казахстан в рамках ОДКБ.

Источник: 24.kg, Ховар, таджикская служба Радио Свобода

Детали: Как сообщает 24.kg, парламент Кыргызстана поддержал решение президента направить военнослужащих в "миротворческую миссию" ОДКБ в Казахстан.

Заседание парламента прошло за закрытыми дверями.

По данным нардепов, "за" проголосовали 69 человек, "против" – 7.

Вместе с тем, как сообщает официальное государственное информационное агентство Таджикистана "Ховар", парламент этой страны также одобрил отправку военных в Казахстан.

"На совместном заседании был рассмотрен только один вопрос, и дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Источник в силовых структурах сообщил таджикской службе Радио Свобода, что в ночь на 7 января Таджикистан отправил в Казахстан в состав миротворческих сил ОДКБ около 200 военнослужащих. По словам источника, таджикские военнослужащие примут участие в охране школ, больниц и социальных объектов и не будут участвовать в подавлении протестов.

Справка: Организация договора о коллективной безопасности – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Россия позиционирует ее как альтернативу НАТО.

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами".
  • Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также отправку своих военных анонсировала Беларусь
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Украинская правда
Темы: КазахстанКыргызстан
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