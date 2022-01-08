Данилов назвал терактом сбитие украинского самолета МАУ в Иране

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает террористическим актом сбивание украинского самолета МАУ рейса PS752, произошедшее два года назад под Тегераном.

Источник: Данилов в интервью Voice of America

Прямая речь: "То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом против гражданского самолета. У нас создалось впечатление, что они ожидали именно наш самолет… Пожалуй, это был приказ (открыть огонь - УП) высшего руководства. Ни один оператор (комплекса противовоздушной обороны) не может принять такое решение самостоятельно".

Детали: Секретарь СНБО выразил разочарование тем, что Иран отказался сотрудничать как в расследовании трагедии, так и в выплате компенсаций. Данилов также напомнил, что до и после ракетных ударов Ирана по самолету в тот день власти позволяли другим гражданским самолетам совершать полеты.

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Предыстория: 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель. В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.

Иран затягивал с предоставлением информации и решением о компенсации семьям погибших. Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ только летом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что расшифрованные данные подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".

Напомним: