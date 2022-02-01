Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ

Pfizer Inc и BioNTech SE, вероятно, уже во вторник подадут запрос в Управление по контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) на получение разрешения экстренного использования вакцин для детей в возрасте от шести месяцев до 5 лет.

Источник: Washington Post со ссылкой на информированные источники, Reuters

Детали: Вакцина от коронавируса для детей до 5 лет может быть доступна уже в конце февраля согласно плану, который позволит прививки двумя дозами.

В отчете говорится, что FDA призвало компании подать заявку, чтобы регуляторы могли начать пересмотр данных по двум прививкам.

"Идея заключается в том, чтобы начать с разрешения на две дозы, – цитирует отчет источник, знакомый с ситуацией. – Если данные подтвердятся, можно начать вакцинировать детей значительно раньше, чем этого не делать, пока не поступят данные о третьей дозе".

Pfizer, BioNTech и FDA пока не ответили на запросы Reuters по поводу комментариев на этот счет.

Напомним: В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет.