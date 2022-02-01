Будут судить бывшего сотрудника СБУ, который пытал пленных в "Изоляции"

В Донецкой области будут заочно судить бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция".

Источник: прокуратура Донецкой области

Дословно: "В суд направлен обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении 44-летнего уроженца города Докучаевска по факту участия в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны".

Детали: Досудебным расследованием установлено, что с 2015 года бывший сотрудник СБУ, занимая должность следователя СО так называемого "министерства государственной безопасности "ДНР", под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей по фактам якобы содействия правоохранительным органам Украины.

Также обвиняемый принимает участие в так называемых "следственных действиях" в отношении лиц, незаконно содержащихся в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция".

В частности, в течение апреля-октября 2016 года пособник боевиков пытал 40-летнего жителя Донецка. Злоумышленник жестоко обращался с потерпевшим, наносил многочисленные удары током, одевал на голову полиэтиленовый пакет, тем самым ограничивая доступ к воздуху. Кроме того, псевдоследователь вместе со своими сообщниками из состава "МГБ ДНР" ограничивали мужчину в еде и держали в бесчеловечных условиях.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Приморский районный суд города Мариуполя.

Что было раньше: МВД заявило, что полицейские установили 45 участников организованной преступной группы, причастных к пыткам и издевательствам над украинскими военнопленными и задержанными в тюрьме донецких боевиков "Изоляция".

Главарь этих застенков, Денис Куликовский с кличкой "Палыч" оказался в руках украинских правоохранителей в ночь на 9 ноября 2021 года. Суд арестовал его.

Справка: "Изоляция" – тюрьма боевиков "ДНР". Люди, которым пришлось туда попасть, называют ее застенками, концлагерем и даже адом.

По их словам, практически в центре Донецка террористы не просто уничтожают физически, а издеваются морально. Чтобы получить признание, бьют, пытают электрическим током, а затем ежедневно издеваются – заставляют тяжело работать, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

Главным на "Изоляции" долгое время считался боевик с позывным "Палыч" или "Первый". Именно так называли его между собой террористы. Пленникам приходилось слышать и его, возможно, настоящее имя – Денис Павлович Кулик (Куликовский).

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