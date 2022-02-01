Суд арестовал Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков

Печерский районный суд города Киева арестовал бывшего полковника полиции Юрия Голубана, подозреваемого в организации массовых провокаций под зданием Офиса президента.

Источник: пресс-служба Национальной полиции, издание "Граты", twitter медиа hromadske

Детали: Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Сам Голубан свою вину и причастность к организации беспорядков не признает.

Бывший силовик отметил, что на видеозаписи, обнародованной на брифинге Министерства внутренних дел 31 января, его спровоцировали полицейские. Кроме того, по его словам, в том разговоре он отрицал желание организовывать такие мероприятия и говорил, что нельзя совершать насилие в отношении полицейских, но этого у видео нет.

В комментарии журналистам Голубан сказал, что к нему обращались из организации "Традиция и порядок" о желании организовать митинг под стенами Офиса президента.

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Он подозревается в организации массовых беспорядков, за что предусмотрено лишение свободы до 8 лет.

Підозрюваний в організації масових заворушень Юрій Голубан заявив про провокацію і «вирвані з контексту слова». Суд взяв його під варту без можливості внесення застави pic.twitter.com/LwmiYgzO9a — hromadske (@HromadskeUA) February 1, 2022

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