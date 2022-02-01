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Суд арестовал Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков

Вторник, 1 февраля 2022, 17:25
Суд арестовал Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков

Печерский районный суд города Киева арестовал бывшего полковника полиции Юрия Голубана, подозреваемого в организации массовых провокаций под зданием Офиса президента.

Источник: пресс-служба Национальной полиции, издание "Граты", twitter медиа hromadske

Детали: Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Сам Голубан свою вину и причастность к организации беспорядков не признает.

Бывший силовик отметил, что на видеозаписи, обнародованной на брифинге Министерства внутренних дел 31 января, его спровоцировали полицейские. Кроме того, по его словам, в том разговоре он отрицал желание организовывать такие мероприятия и говорил, что нельзя совершать насилие в отношении полицейских, но этого у видео нет.

В комментарии журналистам Голубан сказал, что к нему обращались из организации "Традиция и порядок" о желании организовать митинг под стенами Офиса президента.

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Он подозревается в организации массовых беспорядков, за что предусмотрено лишение свободы до 8 лет.

Предыстория: 

  • 31 января полиция заявила, что раскрыла подготовку массовых беспорядков под Офисом президента. Планировали привлечь около 5 тысяч участников, в том числе полторы тысячи "титушек". В ходе провокаций должны были пролить бутафорскую кровь, которая стала бы поводом для ещё большей агрессии. За день до этого, 30 января в полиции заявили, что задержали организаторов этой провокации.
  • Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что беспорядки готовил бывший полковник полиции Юрий Голубан, подозреваемый в сотрудничестве с российскими боевиками на Донбассе.
  • 1 февраля заместитель министра Евгений Енин заявил, что среди группы поддержки рассматривали варианты применения боевых гранат с целью усиления насилия и беспорядка.

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