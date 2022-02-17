Ярославский заявляет, что в деле о смертельном ДТП подтасовывают факты

Бизнесмен Александр Ярославский заявляет, что дело о смертельном ДТП в Харьковской области фабрикуют против него, и уверяет, что готов участвовать в следственных действиях – но не сообщает, когда будет в Украине.

Источник: заявление Александра Ярославского, которое обнародовала его бизнес-группа DCH

Прямая речь: "Манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности".

Детали: Ярославский удивляется, "как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства", и "о какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?".

Его возмущает, что при расследовании "обычного дела" о ДТП пытаются "дестабилизировать" его частную жизнь и рабочие процессы.

"Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес? Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?", – спрашивает бизнесмен.

Прямая речь Ярославского: "Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело". Не получится (...)

Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего.

Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела".

Детали: Ярославский не сообщает, когда вернется в Украину и сможет встретиться со следователями.

При этом он призвал сотрудников DСH, болельщиков "Металлиста" на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан "сохранять спокойствие".

Ярославский также заявил, что он – "не олигарх", так как у него "нет карманных СМИ и политиков", и что он не намерен "терпеть несправедливое отношение к себе".

Предыстория: