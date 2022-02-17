Ярославский заявляет, что в деле о смертельном ДТП подтасовывают факты
Бизнесмен Александр Ярославский заявляет, что дело о смертельном ДТП в Харьковской области фабрикуют против него, и уверяет, что готов участвовать в следственных действиях – но не сообщает, когда будет в Украине.
Источник: заявление Александра Ярославского, которое обнародовала его бизнес-группа DCH
Прямая речь: "Манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности".
Детали: Ярославский удивляется, "как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства", и "о какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?".
Его возмущает, что при расследовании "обычного дела" о ДТП пытаются "дестабилизировать" его частную жизнь и рабочие процессы.
"Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес? Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?", – спрашивает бизнесмен.
Прямая речь Ярославского: "Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело". Не получится (...)
Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего.
Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела".
Детали: Ярославский не сообщает, когда вернется в Украину и сможет встретиться со следователями.
При этом он призвал сотрудников DСH, болельщиков "Металлиста" на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан "сохранять спокойствие".
Ярославский также заявил, что он – "не олигарх", так как у него "нет карманных СМИ и политиков", и что он не намерен "терпеть несправедливое отношение к себе".
Предыстория:
- Поздним вечером 9 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что жертву переехали дважды.
- Ярославский заявил, что спал дома в момент аварии. В его бизнес-группе DCH заявили, что за рулем авто во время аварии был их водитель. Однако водитель, взявший вину на себя, на самом деле был вдали от места ДТП. Ему инкриминируют "сокрытие преступления", а не вину за ДТП.
- За попытку фальсификации дела глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, Эту часть дела расследует Госбюро расследований.
- Сам Ярославский 10 февраля вылетел из Украины – якобы на отдых с семьей, запланированный до 19 февраля. Бизнесмена ждет полиция. Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следственные действия будут в рамках закона, без политических игр.
- 15 февраля стало известно, что из морга в Чугуеве исчезла одежда погибшего мужчины, но 16 февраля все вещи нашлись якобы в служебном помещении морга.